ВСУ отразили атаки армии РФ на пяти направлениях: произошло 85 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки российской оккупационной армии на пяти направлениях. В то же время, украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм на левобережье Днепра.

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За сутки произошло 85 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 16 января.

Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Всего враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Республики Беларусь выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

При этом захватчики по артиллерии и минометам атаковали около 20 населенных пунктов, в том числе Гремячка, Михальчина-Слобода Черниговской области; Сосновка, Атинское, Волфино, Степок Сумской области; Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, это, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 9 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области. При этом от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении захватчики наступать не пытались. Однако враг нанес авиационный удар в районе Водяного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Водяное, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Однако артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись областному центру Херсонской области и районам населенных пунктов Антоновка, Днепровское, Тягинка.

В Генштабе отметили, что враг не отказался от намерения выбить наши подразделения по левобережью Днепра, поэтому совершил 6 безуспешных штурмов позиции наших войск.

Кроме того, в течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Между тем подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 1 боеприпасам российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Луганской области изменили вектор штурмовых действий. Если раньше они особенно яростно атаковали Макеевку, сейчас основные усилия врага направлены на Серебрянский лес и Белогоровку.

Также сообщалось, что накануне, 15 января, оккупанты попытались штурмовать позиции ВСУ в районе Дибровы и понесли потери. Последствия неудачной для захватчиков атаки в Луганской области воины 63 ОМБр показали на видео.