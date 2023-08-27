Подвергся атаке вражеского дрона: на фронте погиб младший лейтенант Алексей Шевчук из Нетешина. Фото

В боях за будущее независимой Украины на Запорожском направлении погиб 37-летний заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению роты младший лейтенант Алексей Шевчук. Защитник был родом из Нетешина Хмельницкой области.

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Трагическое известие сообщили в исполкоме Нетешинского горсовета в Facebook. Боец пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в момент, когда враг направил против украинских воинов беспилотник для атаки.

"28, 29 и 30 августа на территории Нетешинской городской территориальной общины объявляется трехдневный траур. В эти траурные дни просьбы к руководителям учреждений, предприятий и организаций территориальной общины приспустить государственные флаги на зданиях", – призвали в муниципалитете.

Известно, что врачи еще боролись за жизнь Алексея после того, как он получил ранение. Но сердце его остановилось.

Вечная слава и память защитнику нашего украинского суверенитета!

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с российским захватчиком пал защитник Александр Бронников. Увлекавшийся баскетболом выпускник Харьковской государственной академии физической культуры погиб как Герой.

А 7 августа погиб 35-летний младший сержант Артем Журавель. Воин был родом из города Каменское Днепропетровской области.