Поедут домой в пакетах: украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт батальона армии РФ в Запорожье. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их ценную технику. На этот раз МиГ-29 уничтожил командный пункт батальона армии Российской Федерации.

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Об этом говорится в сообщении в блоге бойцов ВС ВСУ "Подсолнух". Успешная операция была проведена на Запорожском направлении.

"Авиация продолжает работать на всех направлениях, МиГ-29 уничтожает КП батальона п*дар*в на Запорожье. Пупупу, кто-то поедет домой в пакетике из-под хлопьев", – говорится в сообщении военных.

Напомним, что 20 июня во временно оккупированном Токмаке в Запорожье было поражено место базирования российских захватчиков. По данным Андрющенко, попадание было по месту, где располагались группы операторов БПЛА врага.

Кроме того, 21 июня в районе населенного пункта Молочанск в Запорожской области был осуществлен удар беспилотниками по железнодорожному эшелону армии РФ, перевозившему топливо. Вследствие этого 4 цистерны полностью выгорели.

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