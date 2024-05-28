Сын узнал погибшего папу на видео, а коллеги попросили отомстить за него на фронте: что известно о погибших в 'Эпицентре' в Харькове

Число жертв российского удара 25 мая по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове продолжает расти. Уже обнаружены тела 18 погибших, 49 человек ранены.

Среди погибших – 54-летний Руслан Махортов, мужчина работал в отделе металлических изделий. Его сыну удалось выбраться из горящего помещения, а Руслан не смог.

Также без отца остались дети Александра Беспалько, заведующего отделом строительных материалов гипермаркета. 12-летний сын узнал погибшего папу на видео.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Отец погиб, а сын успел выбраться

В субботу, 25 мая, в харьковском "Эпицентре" было немало покупателей. Сотрудники гипермаркета тоже находились на своих местах, но следили за новостями, где сообщалось, как враг обстреливает Харьков. Когда стало ясно, что бомбы летят на Салтовку, где и был гипермаркет, люди побежали в укрытие, но не все успели.

Марк Махортов, сын Руслана Махортова, работает в магазине менеджером по рекламе. Они с товарищем не успели добежать до укрытия, но им удалось выбраться из разрушенного здания. Отец Марка Руслан погиб. Говорят, его еще видели живым после взрывов, но было столько дыма, что он, должно быть, задохнулся.

Руслан Махортов работал в отделе металлических изделий, а до этого – в Инпромбанке.

Его бывший коллега Александр Подолянко вспоминает, что пришел в банк работать в начале 2000-х сразу после вуза. Руслан был тогда начальником отдела межбанковских операций.

"Наши кабинеты были рядом, поэтому мы часто виделись и здоровались. Не дружили, ведь он был значительно старше, но я его помню. В 2007-м я поехал в Киев, а он, насколько знаю, еще долгое время работал в том же банке. Когда я узнал, что он погиб в "Эпицентре", это было как дыхание войны прямо рядом, потому что погиб знакомый мне человек", – рассказал Александр OBOZ.UA.

"Наш коллега сейчас на фронте, попросила его отомстить за Сашу"

Еще один погибший сотрудник "Эпицентра" – Александр Беспалько, ему было 48 лет. В этом гипермаркете он проработал около 10 лет, до этого являлся сотрудником другого магазина стройматериалов.

Окончил истфак Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды.

"Мы с Александром вместе учились на историческом факультете. Только он на специальности "история-правоведение", а я – "история-география". Но на первых курсах наши группы посещали лекции вместе, поэтому с ним мы общались. Он был родом из Сумской области, из Боромли, а я – из Недригайловского района. Саша был простым человеком, быстро находил общий язык с любым. Он был добрым, чутким, к нему можно было обратиться не только за помощью, но и за советом. На лекциях он сидел за мной, потому мы еще и делились конспектами", – рассказала OBOZ.UA Наталья Гринченко.

В первые же дни обучения в вузе Александр получил прозвище "Футболист", потому что это было самым большим его увлечением. Он играл сам и был болельщиком.

Там же, в университете, Александр встретил Наталью, свою будущую жену. Они поженились, вскоре у них родилась дочь, сейчас ей 23 года, она замужем. А сыну 12 лет. Наталья работает в детском саду в Харькове.

"Несколько лет назад мы с мужем сами делали ремонт, приехали в "Эпицентр" и там встретили Сашу. Он почти не изменился за эти годы. Поговорили, вспомнили студенческие годы. Потом он помог нам выбрать материалы. Когда 25 мая случилась трагедия, то я в первую очередь подумала о Саше, как он. Потом увидела в сюжете Наталью и все поняла", – добавляет Гринченко.

Бывшая коллега по строймаркету OBI Оксана Градюшко говорит, что Александр также там руководил отделом "Строительство".

"Мы работали с ним с 2008 по 2014 год. Я была кассиршей. Он был очень ответственным руководителем и трудягой. Всегда сам прибегал, если на кассе возникали проблемы с товаром. Он был очень положительным, добрым, веселым, всегда в движении. Мы все его любили", – делится воспоминаниями с OBOZ.UA Оксана Градюшко.

Оксана добавляет, что, узнав о прилетах по "Эпицентру", все бывшие коллеги переживали за Сашу. Она звонила ему на мессенджер, на мобильный, но ответа не последовало. До последнего все надеялись, что Александр в этот день не был на смене или ранен и находится в больнице.

Но чуда не произошло, к вечеру сообщили, что Беспалько погиб.

"Мы плакали, потом еще узнали, что там погибли еще наши две бывшие сотрудницы. Это шок и нестерпимая боль! И ненависть к врагу! Звонил наш бывший коллега, который сейчас на фронте, я попросила его отомстить за Александра. Но, к сожалению, людей уже не вернуть", – говорит Оксана.

Семья Александра также до последнего надеялась, что он жив. Все надежды разбились после того, как они увидели его среди погибших в новостном сюжете.

"Сын говорит: "Это папа? Это точно папа". Сыну 12, дочери 23, сегодня приедет. Внуку уже пять с половиной. Он хороший отец, дедушка, очень любящий муж. Он очень хороший, светлый человек был, очень порядочный, честный, добрый, светлый, лучший" , – со слезами рассказывает его жена.

Зять погибшего Александра Беспалько сейчас также защищает Украину на фронте.

Все, кто захотят помочь семье Александра, могут перечислить средства на карту дочери Екатерины 4441 1144 0300 8004.