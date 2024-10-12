Погиб на Северском направлении: во Львове простились с зятем Ирины Фарион. Видео

Во Львове в последний путь провели военнослужащего, зятя убитой языковеда Ирины Фарион Василия Особу. Защитник Украины погиб на Северском направлении.

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Боец служил в рядах Национальной гвардии Украины. Об этом в Telegram сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Жизнь военнослужащего оборвалась 6 октября в время выполнения боевого задания. В сети сообщают, что он с побратимами попал под вражеский артиллерийский обстрел.

У него осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей.

"София очень тяжело переживала потерю мамы, известной языковеды Ирины Фарион. В столь короткий период в семью пришла еще одна беда. Искренние соболезнования", – написал Садовой.

Также мэр отметил, что в один день с Василием Особой во Львове похоронили военнослужащего Михаила Езерского. Боец с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Он защищал нашу землю в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи в Харьковской области и на Донбассе.

Напомним, в Одесской области 11 октября провели в последний путь защитника Андрея Заволоку. На фронт он отправился добровольно, ведь, как говорят на малой родине воина, считал свободу и достоинство Украины высшей ценностью. Воин погиб 5 октября вблизи Гродовки Покровского района Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В боях на фронте оборвалась жизнь молодого воина Андрея Пчелы из Волынской области. Ему было 33 года, у защитника остался маленький ребенок.

– Также во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий погиб военный из Киевской области Анатолий Расюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 октября.

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