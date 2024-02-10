Погиб на Запорожском направлении: на Волыни простились с защитником Сергеем Дукельским. Фото и видео

На Волыни 9 февраля провели в последний путь защитника, погибшего в боях на Запорожье. Сергей Дукельский был жителем города Нововолынск. Ему навеки осталось 36 лет.

Как сообщил городской голова Нововолынск Борис Карпус, чин похорон прошел в Свято-Духовском соборе. Похоронили Героя на кладбище его родного села Петрово Поромовской громаы.

С воином прощались на коленях.

"9 февраля Нововолынская громада снова в скорби. Попрощались с павшим в бою за Украину Защитником Сергеем Дукельским. Война забирает самое ценное – жизни наших близких, знакомых, земляков – патриотов Украины", – говорится в сообщении городского головы.

Сергей Дукельский пал 30 января в Запорожской области.

"Проклятая война забирает лучших. Нельзя поверить. Такой хороший добрый человек. Всегда позитивный. Легких тебе облаков, Сергей Дукельский", – написала о погибшем Виктория Шевчук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине погиб 26-летний воин с Ривненщины Дмитрий Швирид. Защитник служил по контракту в Нацгвардии, прошел много горячих точек, в Луганской области получил ранение, но вернулся к побратимам на фронт.

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