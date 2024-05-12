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Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,2 т.
Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога

В боях против российской оккупационной армии погиб воин из Кривого Рога Олег Новиков. Жизнь бойца оборвалась 7 мая, в его день рождения.

Защитник служил в должности заместителя командира психологической поддержки. Об этом сообщает издание "Первый городской".

Олег Новиков был частью 129-й бригады Территориальной обороны, 235-го батальона. По словам бывшего заместителя командира батальона, начальника логистики, батальон, в котором служил погибший воин, был первым добровольным в ТРО.

Мужчину запомнили, как человека, который любил порядок. Военный знал каждую цифру по своей работе, был весел, общителен, никогда никому не причинял зла.

"Олег был хорошим человеком. У него осталась мама, жена, сын-третьеклассник. Приучал своего сына к спорту, футболом занимается. Погиб в день своего рождения, в свой 37-летний возраст", – рассказал друг семьи Николай.

Боец был выпускником Криворожского государственного педагогического университета. В вузе отметили, что воин погиб при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении.

Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога
Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога
Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога
Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Львовской области Игорь Демченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая в Северодонецком районе Донецкой области.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Иван Романок. Герою отныне и навеки останется 21 год.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, защищая Украину, погиб воин из Селидово Донецкой области Юрий Крохмаль. Его ждали родители, брат и жена.

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