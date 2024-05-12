Погиб в свой день рождения: на фронте отдал жизнь Герой из Кривого Рога

В боях против российской оккупационной армии погиб воин из Кривого Рога Олег Новиков. Жизнь бойца оборвалась 7 мая, в его день рождения.

Защитник служил в должности заместителя командира психологической поддержки. Об этом сообщает издание "Первый городской".

Олег Новиков был частью 129-й бригады Территориальной обороны, 235-го батальона. По словам бывшего заместителя командира батальона, начальника логистики, батальон, в котором служил погибший воин, был первым добровольным в ТРО.

Мужчину запомнили, как человека, который любил порядок. Военный знал каждую цифру по своей работе, был весел, общителен, никогда никому не причинял зла.

"Олег был хорошим человеком. У него осталась мама, жена, сын-третьеклассник. Приучал своего сына к спорту, футболом занимается. Погиб в день своего рождения, в свой 37-летний возраст", – рассказал друг семьи Николай.

Боец был выпускником Криворожского государственного педагогического университета. В вузе отметили, что воин погиб при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Львовской области Игорь Демченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая в Северодонецком районе Донецкой области.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Иван Романок. Герою отныне и навеки останется 21 год.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, защищая Украину, погиб воин из Селидово Донецкой области Юрий Крохмаль. Его ждали родители, брат и жена.

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