Вернулся на щите: в боях за Украину погиб защитник с Донетчины. Фото

На фронте, защищая Украину, погиб воин из Селидово Донецкой области Юрий Крохмаль. Его ждали родители, брат и жена.

Попрощаются с Героем, которому исполнялось в этом году 25 лет, на Запорожье. О гибели Юрия Крохмаля рассказали в Селидовской городской военной администрации.

"Очередное трагическое известие для Селидовской громады: за свободную Украину отдал свою жизнь Юрий Крохмаль. Юрий Сергеевич Крохмаль, 1999 года рождения, житель города Селидово, погиб 09 мая 2024 года во время выполнения боевого задания. Дома его ждали родители, брат и жена" , – отмечено в сообщении.

В Селидовской МВА добавили, что похоронят Героя в Запорожье.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Защитника. Вечная память и уважение Герою!" – отметили там.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Иван Романок. Герою отныне и навеки останется 21 год.

Также сообщалось, что в боях на Донецком направлении погиб защитник из Полтавщины Игорь Дамрин. Ему было 35 лет.

Кроме того, на фронте погиб защитник из Прикарпатья. Родом Дмитрий Чеботарев, которому в этом году исполнялось 50, был из Северодонецка Луганщины. Он воспитал троих сыновей: все парни, как и отец, встали на защиту Украины с оружием в руках.