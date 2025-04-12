Погиб во время выполнения боевой задачи: на Буковине провели в последний путь пограничника Григория Малыша. Фото

Украинский защитник Григорий Малыш пал в боях за Украину на Харьковщине. 11 апреля с Героем простились в Конятинской территориальной громаде на Буковине.

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Последнюю честь воину отдали в его родном селе Самакова, сообщил Черновицкий облсовет. Григорий Малыш был военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, имел звание старший солдат.

Брат павшего Героя Владимир Малыш рассказал, что Григорий погиб 26 марта, когда эвакуировал своего побратима.

26 июля защитнику исполнился 31 год, но навеки осталось 30.

"Служа старшим солдатом воинской части 2195 года Краматорского пограничного отряда, выполняя боевое задание и будучи в самом аду "на нуле", ты, мой брат, достойно исполнил свой долг и лозунг своей части "С честью к победе" – не оставил умирать своего боевого товарища, даже сам получив ранение в ногу", – написал Владимир.

Он добавил, что его брат погиб за Украину, "за нас всех, за правду, которую носил в сердце".

"Мама, я знаю, что никакие слова не снимут ту боль, которую Вы сейчас чувствуете. Мы потеряли брата, а Вы – сына. И сердце разрывается, глядя на Ваши глаза, полные слез и сил одновременно. Он был Героем не только для страны, а прежде всего – для нас", – написал Владимир, обращаясь к матери.

Воин пал во время выполнения боевого задания в Харьковской области, сообщила волонтер проекта "На щите" Наталья Сандулович.

"Отважный воин и мужественный защитник. Доброжелательный, трудолюбивый, ответственный – таким смелого Героя запомнили односельчане, таким он останется навсегда в сердцах тех, кто его знал и уважал. Трудно найти слова, когда останавливается сердце дорогого человека", – говорится в сообщении Конятинской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении пал воин из Фастова Киевской области Евгений Свирский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась еще 20 мая 2024 года, Герой не дожил до своего 54-летия.

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