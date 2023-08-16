Погиб за свободное и мирное будущее Украины: на Донбассе подорвался на мине Валерий Кулик из Черкасс. Фото

На войне с оккупационными войсками государства-агрессора России погиб 35-летний украинский воин Валерий Кулик из Черкасс. Жизнь военного оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Герой подорвался, наехав на противотанковую мину. В среду, 16 августа, бойца провели в последний путь, сообщила пресс-служба официального портала городского совета Черкасс.

В сообщении говорится, что Валерий Кулик родился в городе Энергодар Запорожской области. С 2008 по 2010 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Затем работал в строительной бригаде, на разных предприятиях в сфере народного хозяйства, занимался ремонтом техники.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину Кулик был призван на службу во время мобилизации. Воин служил на должности сапера механизированного батальона.

В горсовете подчеркнули, что Валерий Кулик был ответственным и патриотически настроенным.

"Молодой человек, которому еще бы жить и жить, мужественно исполнял свой военный долг и погиб за свободное и мирное будущее Украины. Черкасский городской совет, исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким воина. Пусть его душа обретет вечный покой", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с оккупантами погиб украинский воин Павел Сидор, которому в июле исполнилось 29 лет. Защитник был родом из села Лецовица Закарпатской области.

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