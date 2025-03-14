Погиб защищая Украину от российских окупантов: в Сторожинке провели в последний путь Романа Дранчука. Фото

В Черновицкой области провели в последний путь 28-летнего военного Романа Дранчука. Юноша служил в воинской части А4808.

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Печальную весть о гибели солдата принесла Черновицкая областная военная администрация. С парнем простились в Сторожинке, на родине погибшего воина.

Сторожинецкий городской совет уточнил, что солдат Роман Дранчук служил в воинской части А4808. Он умер от острой сердечной недостаточности 2 марта, "достойно выполняя свой военный долг по защите страны".

"Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто знал его, любил и чтил. Скучаем вместе с Вами, поддерживаем в час скорби", – отметили в горсовете.

OBOZ.UA также выражает глубокие соболезнования родным, близким и побратимам погибшего украинского защитника.

Военная часть А4808 является формированием сухопутных войск Украины. Это 141-я отдельная механизированная бригада, сформированная в феврале 2023 года для усиления контрнаступления.

Известно, что с весны прошлого года бригада была развернута в Роботино, Запорожская область.

Как сообщал OBOZ.UA, также на войне против российских оккупантов погиб воин Сергей Федорчук. 51-летний солдат считался пропавшим без вести, но выяснилось, что украинский защитник погиб еще в сентябре прошлого года в Купянском районе Харьковской области. У защитника остались жена, дочь, родители и брат.

А в Донецкой области погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109-й Донецкой отдельной бригады ТРО. У Героя остались жена и двухлетняя дочь.

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