Полгода считался пропавшим без вести: в Славуте будут прощаться с погибшим солдатом Сергеем Федорчуком. Фото

На войне против российских оккупантов 17 сентября 2024 года в Купянском районе Харьковской области погиб воин Сергей Федорчук. 51-летний солдат считался пропавшим без вести.

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14 марта в городе Славута на Хмельнитчине состоится церемония прощания с Героем. Об этом сообщила пресс-служба горсовета на официальном сайте.

Федорчук Сергей Петрович (1972 г.р.) был мобилизован 13 февраля 2024-го. У нашего защитника остались жена, дочь, родители и брат.

"Прощание с погибшим Героем по месту жительства состоится 14 марта ориентировочно в 11:30 по адресу: улица Казацкая, 31.

Общегородское прощание начнется ориентировочно в 12:00 в городском Дворце культуры.

Заупокойная панихида за защитником Украины начнется ориентировочно в 13:00 в монастыре Святой Праведной Анны", – рассказали в горсовете.

Воина похоронят на территории местного "Нового кладбища". Чтобы почтить память украинца, 14 марта на территории Славутского городской территориальной громады будет Днем траура.

"В знак скорби по погибшему защитнику Родины просим приспустить государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов местного самоуправления, государственной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также ограничить проведение развлекательных мероприятий", – призвала пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Донетчиние погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109 Донецкой отдельной бригады ТрО. У Героя остались жена и двухлетняя дочь.

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