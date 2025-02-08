Погибли 20 офицеров РФ: Зеленский рассказал о результатах удара по вражескому пункту управления на Курщине

Силы обороны ударили по пункту управления вражеских войск в Курской области России. У противника – большие потери среди офицерского состава.

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Предварительно, "задвухсотились" около 20 российских РФ и КНДР. Информацию об этом озвучил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, опубликованном 8 февраля. Видеозаписью разговора поделился YouTube-канал ОП.

Зеленский рассказал, что в ходе недавних новых наступательных действий наши воины продвинулись на 2,5 километра всего за один день.

"Там просто был поражен, вы знаете, пункт управления. Это была очень сильная операция. Перед тем, как 2,5 километра пройти, наши поразили их пункт управления на Курщине", – сообщил глава государства.

"Мне сказали, что, наверное, 20 погибших офицеров. Среди них – старшие офицеры, северокорейские и россияне", – сказал Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, войска Северной Кореи, которых российский диктатор Владимир Путин отправил воевать с Силами обороны Украины в зону проведения Курской операции, понесли рекордно большие потери в течение двух месяцев активных боев. Причина в устаревшей тактике и в отсутствии поддержки от российской артиллерии, заявило издание The Times.

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