Погибли девять человек: Зеленский сообщил новые детали удара РФ по спасателям в Херсонской области

В Херсонской области возросло количество жертв после обстрела российскими оккупантами группы работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 7 мая известно, что в результате террористического удара государства-агрессора погибли девять спасателей.

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Ранее было известно о шести погибших. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам и миру, которое опубликовали на его официальном Youtube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Глава государства выразил соболезнования родным и близким украинских спасателей, чьи жизнь коварно забрала Россия.

"Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным и близким", – отметил президент.

Напомним, что трагедия произошла в субботу, 6 мая. По предварительной информации, российские оккупационные войска сбросили с беспилотника взрывной объект на группу пиротехников, которая работала в одном из населенных пунктов Херсонской области.

Шесть человек погибли на месте, еще восемь получили тяжелые травмы и попали в больницу. Согласно сообщению Зеленского, еще троих людей медикам не удалось спасти. Среди погибших: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Роман Каленик, Николай Шолох.

Отметим, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по поводу нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства, как следствие атаки оккупантов.

Как сообщил OBOZREVATEL, в ночь на 7 мая российские террористы дважды ударили из "Градов" по Никопольскому району на Днепропетровщине. Оккупанты выпустили более 30 снарядов, в результате чего погибла 72-летняя местная жительница.