Оккупанты обстреляли из 'Града' Никопольщину: есть погибший. Фото

В ночь на 7 мая российские террористы дважды ударили из "Градов" по Никопольскому району на Днепропетровщине. Оккупанты выпустили более 30 снарядов, в результате чего погибла 72-летняя местная жительница.

Видео дня

Еще три человека получили ранения: у одного – травма головы, двое – в состоянии стресса и с контузией. О последствиях очередного военного преступления россиян в Telegram сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также, по его словам, в Никополе повреждены 7 частных домов и многоэтажка. В общежитии колледжа разбиты окна. Также обломками задело три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей, а также хозяйственные сооружения и пять автомобилей.

Также Лысак выразил благодарность защитникам украинского неба, уничтожившим российский "шахед" в районе Синельниковского района.

Напомним: также этой ночью оккупанты атаковали Николаев сверхзвуковыми ракетами Х-22. В областном центре раздались четыре взрыва. Одна из ракет попала в промышленное предприятие. Также было зафиксировано попадание в поля в Николаевской и Херсонской областях.

По предварительным данным ОК "Юг", в результате ракетной атаки в Николаеве никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне атаковали Никополь также 6 мая. Захватчики устроили обстрел из РСЗО БМ-21 "Град" и тяжелой артиллерии, выпустив более 40 снарядов;

– накануне оккупанты обстреляли и приграничье Черниговской и Сумской областей. Путинская армия била из минометов и артиллерии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!