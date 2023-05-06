Минометы, вертолеты и артиллерия: российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать границы Черниговской и Сумской областей. В субботу, 6 мая, путинская армия била из минометов и артиллерии.

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Также захватчики применили авиацию, в частности, вертолеты. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Под обстрелы попали районы населенных пунктов:

Бояро-Лежачие, зафиксировано 4 прихода

Красный Хутор, зафиксировано 4 прихода

Железный Мост, зафиксировано 13 приходов

Тимоновичи, зафиксировано 11 приходов

Хреновка, зафиксировано 2 прихода

В Железном Мосте в результате обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственного сооружения в частном домовладении.

Информации о пострадавших или жертвах среди гражданского населения пока нет.

Для обстрелов местных жителей российские оккупанты применили ствольную артиллерию, минометы и вертолеты.

Напомним, российские войска снова атаковали Никополь на Днепропетровщине 6 мая. Захватчики устроили обстрел из РСЗО БМ-21 "Град" и тяжелой артиллерии, выпустив более 40 снарядов.

Войска РФ нанесли авиаудар по Сумщине в ночь на 6 мая. Управляемые авиабомбы с российского самолета Су-35 оккупанты сбросили на Глухов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 мая российские оккупанты нанесли удары по Черниговщине и Сумщине. В результате вражеских авиаударов в селе Ивановка на Черниговщине погибла пожилая женщина, трое мужчин получили ранения.

Повреждения получили пять зданий, среди которых – учебное заведение.

В Сумской же враг обстрелял район села Уралово. В результате взрывов управляемых авиабомб повреждены два частных дома, админздание и учебное заведение.