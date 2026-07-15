Погибли в "мясных штурмах": как Россия обрекла на смерть двух граждан Камеруна. Фото

На фронте в Украине ликвидированы ещё два иностранных наёмника, которых Россия привлекла к войне. Оба были гражданами Камеруна и погибли вскоре после подписания контрактов с российской армией.

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По данным украинской разведки, их использовали в так называемых "мясных штурмах", что фактически обрекло их на смерть. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Истории ликвидированных наемников

Тела двух граждан Республики Камерун были обнаружены на разных участках фронта — на Лиманском и Запорожском направлениях.

Первый из них – Нгулуре Ибрагим Нките, 2003 года рождения, житель города Дуала. Он прибыл в Россию 9 февраля 2026 года, а уже 4 апреля в городе Орел подписал контракт с вооружёнными силами РФ на должность стрелка.

После краткого обучения его отправили на временно оккупированную территорию Луганской области. Примерно 12 мая 2026 года Нките погиб во время штурмовых действий вблизи города Лиман в Донецкой области.

Ещё один ликвидированный – Тапинджеу Намеконг Лоик, 2001 года рождения, также родом из Дуалы. Контракт с российской армией он подписал 25 марта 2026 года в городе Вологда.

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До этого Лоик учился в Мичуринском государственном аграрном университете в России, откуда, по данным разведки, его и завербовали для участия в войне против Украины.

После непродолжительной подготовки его отправили на фронт, где примерно 23 апреля 2026 года он погиб вблизи города Гуляйполе Запорожской области.

От заключения контракта до смерти – около месяца

По информации ГУР, оба наёмника погибли менее чем через два месяца после прибытия в Россию, а с момента подписания контракта до их ликвидации прошло примерно по одному месяцу.

В разведке отмечают, что подобная практика свидетельствует об использовании иностранцев в качестве "пушечного мяса" без надлежащей подготовки и с высоким риском гибели.

По данным проекта "Хочу жить", с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 106 граждан Камеруна, которые были задействованы в войне.

Украинская разведка ранее также сообщала о системных схемах вербовки иностранцев, в частности студентов и трудовых мигрантов, а также об информационном воздействии России на страны Африки.

В ГУР подчеркивают, что единственным способом выжить для иностранных наемников в составе российской армии является добровольная сдача в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства, отметив, что по состоянию на конец 2025 года более 1,4 тыс. граждан из 36 африканских государств воюют на стороне Москвы.

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