Погибли в мгновение ока: в Запорожье российская ракета убила сразу две семьи с 8-месячным ребенком

Российская ракета в ночь на 2 марта разрушила многоэтажный жилой дом в Запорожье и унесла сразу 13 жизней. Среди погибших две семьи – Ирина и Сергей Светлицкие, а также Камила и Илья Фурник с 8-месячной дочерью.

Видео дня

Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

О случившемся узнали по фотографии

Пожилая пара Ирина и Сергей Светлицкие жили на пятом этаже дома на улице Независимой Украины, 67, около 20 лет. Российская ракета в ночь на 2 марта попала в их подъезд и буквально снесла три этажа. Вместо однокомнатной квартиры супругов – пустота, а сами они погибли.

"Думаю, что они погибли мгновенно, потому что было прямое попадание в их квартиру", – рассказывает Елена, жена племянника пожилой пары Егора, они сейчас живут в другой стране.

Для Егора Ирина Светлицкая была второй мамой, и он очень переживает из-за гибели родных.

О том, что произошло, они узнали из выпуска новостей. "Долго не называли адрес дома, куда прилетела ракета. Но в одном из сюжетов я увидела фотографию, которую вынесло на улицу из шкафа, где хранился семейный архив, и на ней узнала молодого отца моего мужа. Еще сказала ему об этом. А потом уже позвонил родственник и рассказал, что был на том месте, шансов отыскать Ирину и Сергея живыми нет", – говорит Елена.

В последнее время Ирина Светлицкая очень болела. Поэтому выехать из Запорожья у них не было возможности. Их дом находился в районе, куда уже несколько раз прилетали российские ракеты. За три дня до трагедии ее навестил брат, поддерживал, потому что женщина была напугана обстрелами.

Сама Ирина выросла в семье известных в Запорожье врачей. Ее девичья фамилия – Сонина. В молодости она работала бухгалтером на "Запорожстали", а потом много лет в секретариате Театра юного зрителя.

Вернулись за неделю до трагедии

Среди погибших и молодая семья Фурник – 23-летние Камила и Илья и их 8-месячная дочка Эмилия. Они жили на втором этаже дома. Их тела спасатели отыскали только на второй день. Все это время возле разрушенного дома дежурили родители девушки Алексей и Антонина. Однако чуда не случилось.

До полномасштабного вторжения семья жила в родном селе Камилы Вербовое Запорожской области. Однако село оказалось под оккупацией, поэтому молодые люди и родители Камилы выехали в Запорожье.

"В Запорожье они купили квартиру в этом злосчастном доме, а родители жили у родственников. Илья и Камила работали на "Мотор Сичи".

Когда родилась дочка, из-за того, что Запорожье обстреливали, они уехали на запад Украины и прожили там несколько месяцев. Вернулись в город буквально за несколько дней до трагедии. Это просто какой-то рок", – рассказывает жительница Вербового, которая тоже выехала из-за оккупации.

Попрощаются с этой семьей утром 9 марта в Запорожье на улице Стефанова, 22.