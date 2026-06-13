Погибли в собственном доме: в сети рассказали о супругах-пенсионерах, погибших в результате удара РФ в Запорожье. Фото

В Запорожском районе в результате атаки российского беспилотника погибли супруги-пенсионеры из – Надежда и Владимир Дирявки. В момент удара 72-летняя женщина и 79-летний мужчина спали в собственном доме.

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Историю погибшей супружеской пары обнародовали в Facebook. Воспоминаниями о Надежде и Владимире Дирявках поделилась их внучка Алена Бельман.

8 июня оккупанты атаковали беспилотниками село Спасовка Запорожского района. В результате удара погибли Надежда Дирявко, которой было 72 года, и ее 79-летний муж Владимир Дирявко. По словам родных, в момент попадания вражеского дрона супруги находились в своем доме. Пенсионеры спали, когда беспилотник попал в дом.

Главные истории дня

Надежда Николаевна и Владимир Афанасьевич прожили вместе 50 лет. Для их семьи дом в Спасовке был особенным местом, с которым связаны воспоминания нескольких поколений.

Как рассказала внучка погибших Алена Бельман, именно в этом доме прошло детство многих членов семьи. Надежда Дирявко родилась в этом доме, впоследствии унаследовала его и прожила здесь всю жизнь вместе с мужем.

В последний путь убитую оккупантами супружескую пару проводили 12 июня в Павловской общине.

Напомним, в результате российского удара с помощью дронов по Сумской области в ночь на 12 июня погибла 44-летняя сотрудница "Укрзализныци" Наталья Кашара. У женщины остались муж и двое детей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Чугуеве в результате российского ракетного удара погибла 22-летняя беременная женщина. Она находилась на седьмом месяце беременности и вместе с еще двумя людьми стала жертвой атаки 9 июня.

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