«Мечтала о дочери»: муж погибшей от удара РФ в Чугуеве беременной женщины рассказал о трагедии. Фото и видео

В Чугуеве в результате российского ракетного удара погибла 22-летняя беременная женщина. Она находилась на седьмом месяце беременности и вместе с еще двумя людьми стала жертвой атаки 9 июня.

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Муж погибшей рассказал о трагедии, их планах на будущее и последних минутах жизни жены. Об этом сообщает "Суспільне".

22-летняя Ольга Теряник погибла во время ракетного удара по Чугуеву, когда российские войска выпустили по городу пять авиационных ракет. В момент атаки она находилась в подъезде дома, пытаясь укрыться. Женщина была на седьмом месяце беременности.

Ее муж Виталий, который служит в армии, узнал о трагедии и сразу вернулся домой. По его словам, ракета попала непосредственно под окна, где находилась жена. Удар стал фатальным для е –, жизнь Ольги оборвалась в 01:04.

Супруги были вместе почти три года, а поженились они только в марте этого года. Пара ждала рождения дочери, которую планировали назвать Мирославой. Женщина должна была уйти в декрет, семья готовилась к появлению ребенка и составляла список необходимых вещей.

"Это был самый невинный ребенок, у которого в животе был другой невинный ребенок. Мы мечтали об одном е –, о дочке. Два года мечтали. Я думал, что я бесплоден. Она мне звонила, а я тогда был на позициях. Звонит, плачет, говорит: "Я беременна". Ей предстояло уйти в декрет. Нам предстояло ехать, покупать ей вещи для малышки. Вчера открыл ее телефон – там список для ребенка. И ни один пункт не выполнен", — – говорит Виталий Теряник.

После взрыва родные и близкие пришли к разрушенному дому, чтобы найти личные вещи погибшей. Виталий искал обручальное кольцо жены и снимок будущего ребенка с УЗИ. Среди обломков ему удалось найти только браслет.

Отец Ольги рассказал, что дочь мечтала о обычной семейной жизни и очень ждала рождения ребенка. Свадьба состоялась всего несколько месяцев назад, и семья готовилась к пополнению.

Ольга работала психологом в местном Центре комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "ШАНС". По словам родных, ее любили дети и уважали коллеги. Она была отзывчивой, ответственной и всегда помогала другим.

"Оля была такой нежной, мягкой, доброй, отзывчивой, ответственной. Чудесная девушка была. Никогда никаких жалоб на нее не было. Всегда всем помогала. К ней часто обращались с детьми, у которых такие особые потребности. Она с ними работала", — — рассказала бабушка женщины Надежда.

Прощание с Ольгой состоялось 10 июня в Чугуевской общине. Ее похоронили вместе с нерожденной дочерью.

Муж погибшей с болью говорит, что вместе с женой потерял все. По его словам, семья мечтала о ребенке в течение двух лет и не могла поверить, что беременность наконец наступила. Теперь же, говорит он, вместе с женой похоронили и свою еще нерожденную дочь.

В ночь на 9 июня российские войска совершили комбинированную атаку на Чугуев в Харьковской области, враг применил ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Под обстрелом оказалась, в частности, центральная часть города, где враг нанес серию ракетных ударов.

В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения. Значительные повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домов, также были повреждены гражданские автомобили.

Напомним, среди жертв удара по Чугуеву – 59-летний мужчина, который во время атаки вышел во двор, чтобы выяснить, что происходит. Его жена рассказала о трагических минутах, которые навсегда изменили ее жизнь.

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