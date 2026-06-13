"Мамы больше нет": появились подробности о сотруднице железной дороги, которую РФ убила ударом по Сумской области. Фото

В результате российского удара с помощью дронов по Сумской области в ночь на 12 июня погибла 44-летняя сотрудница "Укрзалізниці" Наталья Кашара. У женщины остались муж и двое детей.

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Об этом сообщила дочь погибшей, Анастасия Кашара. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

"Мамы с нами больше нет. Ночью она погибла от попадания российского БПЛА. Они оставили любящего и любимого мужа без жены и двоих детей без мамы", – говорится в посте девушки.

Похороны женщины, добавляет она, состоятся 13 июня в поселке Воронеж Сумской области на Покровском кладбище в 12:00.

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Что известно о нападении

По информации главы Сумской ОГА Олега Григорова, под удар попала Шосткинская община. Был атакован объект гражданской инфраструктуры.

"К сожалению, в результате атаки погибла 44-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким погибшей. Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Медики оказывают ей необходимую помощь", – сказал чиновник, добавив, что спасти тяжелораненую женщину медикам не удалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошедших суток в Киевской области было зафиксировано попадание вражеского дрона. Вспыхнул масштабный пожар.

Также накануне Россия атаковала три района Днепропетровской области. Ранения получили 12 человек, среди них – ребенок.

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