Погибли в собственном дворе: оккупанты убили двух жителей Херсонщины

Российские войска днем 25 февраля обстреляли село Тягинка на Херсонщине. Погибли двое мирных жителей – 44-летний мужчина и 62-летняя женщина.

О преступлении оккупантов сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он уточнил, что жертвы получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь во дворе собственного дома.

Прокудин высказал соболезнования родным погибших.

Херсонская областная прокуратура заявила, что начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вражеский обстрел населенного пункта Бериславского района произошел около 15:00 воскресенья, 25 февраля.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – сообщила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 февраля армия страны-агрессора России атаковала один из спальных районов Херсона. Снаряд противника поразил многоквартирный дом, произошел пожар на балконе одной из квартир.

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