Россияне ночью попали в многоэтажку в Херсоне: в ГСЧС показали фото

Армия страны-агрессора России продолжает терроризировать мирное население. На этот раз враг атаковал один из спальных районов Херсона.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Снаряд противника поразил многоквартирный дом, что привело к возгоранию вещей на балконе одной из квартир.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространение на жилые помещения.

Ранее сообщалось, что утром 25 февраля российские оккупационные войска атаковали Киевщину ударными БПЛА. Воздушная тревога продолжалась два часа, в регионе действовали силы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. На юге нашей страны враг пытался уничтожить системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 25 февраля отразили очередную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом областей защитники уничтожили 16 из 18 вражеских целей.

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