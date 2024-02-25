Россия ночью устроила Украине атаку 'Шахедами': защитники неба сбили 16 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 25 февраля отбили очередную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом областей защитники уничтожили 16 из 18 вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Известно, что на юге подразделения ПВО также уничтожили две российские ракеты над акваторией моря.

По словам военных, 18 ударными БПЛА враг атаковал из районов Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил сбито 16 "Шахедов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

По данным Сил обороны юга, в пределах своей зоны ответственности подразделения ПВО сбили три "Шахеда" на Николаевщине, два – на Кировоградщине, один – на Херсонщине.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ночная вражеская атака 25 февраля была комбинированной: сначала оккупанты запустили ракеты, чтобы обнаружить нашу ПВО, а затем дроны. Защитники неба сбили на юге обе Х-31П и шесть ударных БПЛА.

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