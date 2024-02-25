Россияне устроили комбинированную ночную атаку на Украину: Гуменюк рассказала подробности

Страна-агрессор Россия ночью 25 февраля устроила комбинированную атаку по Украине. Сначала оккупанты совершили ракетные авиаудары по югу, а затем запустили дроны-камикадзе типа Shahed.

В общем восемь вражеских целей были уничтожены в пределах южных регионов. Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, с началом ночи агрессор пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить украинскую ПВО, для чего использовал две ракеты типа Х-31П.

Защитники неба сбили обе противорадиолокационные российские ракеты над акваторией моря. Но потом враг устроил две волны пусков "Шахедов" с интервалом в более чем два часа.

"Этой ночью у них были разветвления и по направлению, и по времени", – подчеркнула Гуменюк.

Сначала дроны-камикадзе направлялись из Крыма в направлении Днепропетровщины через Николаевщину и Херсонщину. А затем через временно оккупированную часть Херсонщины пытались проскочить в центральные регионы с последующим следованием на запад.

Подразделениям противовоздушной обороны юга удалось сбить один "Шахед" в небе над Херсонской областью, три – над Николаевской и два – над Кировоградской.

В общем силы ПВО во время этой атаки уничтожили 16 из 18 вражеских ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, а на юге оккупационные войска РФ усилили обстрелы Запорожской области. Только за 23 февраля военные преступники нанесли более 600 ударов по 11 населенным пунктам региона.

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