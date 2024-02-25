Оккупанты ночью пытались уничтожить системы ПВО на юге Украины, – Гуменюк

В ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. На юге нашей страны враг пытался уничтожить системы противовоздушной обороны.

Украинские силы ПВО вовремя выявили угрозу и уничтожили цель над акваторией Черного моря. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, из-за вражеской атаки воздушная тревога на юге нашей страны продолжалась до 4:00 утра. Кроме ударных БПЛА враг запускал ракеты с тактической авиации.

Гуменюк отметила, что с самолетов над акваторией Черного моря путинские террористы запустили противорадиолокационные ракеты Х-31П. Защитники выявили цель и уничтожили ее над морем.

Кроме того, южные регионы были под атакой дронов-камикадзе типа Shahed. Оккупанты запускали БПЛА в несколько волн, при чем БПЛА имели разветвление и по времени, и по направлению.

Спикер ОК "Юг" заявила, что Силы обороны Юга результативно отразили российскую атаку. Поэтому попаданий и уничтожения систем ПВО удалось избежать.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 25 февраля отбили очередную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом областей защитники уничтожили 16 из 18 вражеских целей.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ночная вражеская атака 25 февраля была комбинированной: сначала оккупанты запустили ракеты, чтобы обнаружить нашу ПВО, а затем дроны. Защитники неба сбили на юге обе Х-31П и шесть ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-террориста России ночью 25 февраля нанесли удар по городу Константиновка Краматорского района. На месте попадания вспыхнул пожар, есть разрушения вокзала и других зданий.

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