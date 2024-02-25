Без жертв и пострадавших: появились подробности утренних взрывов в Киевской области

Утром 25 февраля российские оккупационные войска атаковали Киевщину ударными БПЛА. Воздушная тревога длилась два часа, в регионе действовали силы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Благодаря успешной работе мобильных огневых групп не зафиксированы никакие повреждения объектов жилой и критической инфраструктуры.

Обломки сбитых целей упали на открытой местности за пределами населенных пунктов. Все оперативные группы продолжают документировать последствия утренней атаки.

"Обращаемся к каждому жителю области: берегите себя и своих близких. Будьте ответственны за свою безопасность, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. На юге нашей страны враг пытался уничтожить системы противовоздушной обороны.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 25 февраля отразили очередную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом областей защитники уничтожили 16 из 18 враждебных целей.

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