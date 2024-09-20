'Погода может стать существенным фактором': Шарп дал прогноз развития событий на Покровском направлении

Темпы наступления войск РФ на Покровском направлении фронта не слишком высоки и в дальнейшем могут снизиться из-за погодных условий. Сейчас на город Покровск враг вроде бы уже не особо продвигается, но серьезная опасность существует для населенных пунктов на юг.

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В частности, дальше потенциальная угроза есть для города Курахово, а еще Угледара, где речь идет об опасности оперативного окружения. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Если осень не очень дождливая – а в таких местах осень бывает сухой, – то о погоде серьезно говорить не приходится. Но в целом она на многое влияет. Например, облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. То есть это повлияет на обе стороны", – объяснил он.

Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники. Но опять же: там, где уже идут городские столкновения, бои в застройке, где используется пехота (а Россия часто использует ее, не считаясь с потерями), то и на погоду особо рассчитывать не стоит.

Во всяком случае, говорит военный обозреватель, плохая погода играет не в пользу той стороны, которая применяет авиацию, хотя она сейчас более приспособлена к таким условиям, чем раньше.

"Но главное упирается в то, какие резервы и какие силы задействуют стороны. Если украинцы смогут использовать достаточно резервов, то шансы на успешную оборону резко повышаются. Иначе придется очень и очень непросто", – считает Шарп.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам. Ситуация на этом направлении фронта напряженная, но контролируемая.

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