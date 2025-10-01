'Погода сыграет определенную роль': в Генштабе дали прогноз, каким будет осенне-зимнее наступление войск Путина

Военные российской оккупационной армии не оставляют попыток активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на ключевых направлениях. С большой вероятностью, враг будет продолжать проводить наступательные действия во время осенне-зимнего периода, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Такое мнение высказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью "Укринформ". Он отметил, что несмотря на значительные потери личного состава, оккупанты не отказываются от указаний российского руководства продвигаться вперед.

"Противник продолжает активно штурмовать позиции наших войск на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5-6 раз. Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", – рассказал военный.

Россияне давят на востоке

По его словам, самая сложная ситуация сейчас сохраняется на востоке Украины, где враг имеет существенное преимущество в силах и средствах. При поддержке авиации, артиллерии и широкого применения ударных дронов он продолжает интенсивные наступательные действия, пытаясь полностью захватить Часов Яр и Торецк, а также создать условия для блокирования Константиновки с трех направлений – востока, юга и запада, а также охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Оккупанты активно применяют тактику проникновения небольших групп в тыловые районы украинских войск, с последующим наращиванием сил и развертыванием наступления в тылу. Силы обороны, в свою очередь, при благоприятных условиях проводят штурмовые действия для восстановления утраченных позиций, а также выявления и ликвидации групп противника, которые просочились в тыловые районы.

Покровское направление остается для врага в приоритете

Гнатов убежден, что дальнейшее развитие ситуации на главном – Покровском направлении будет определять характер действий противника и на других участках фронта, в частности на Запорожском.

"Конечно же, погода тоже сыграет определенную роль, потому что осадки значительно уменьшат проходимость местности, а соответственно – и маневренность войск. В то же время, велика вероятность, что они будут продолжать выполнять свои задачи в наступательной операции для того, чтобы достичь поставленной высшим военно-политическим руководством цели. Цель, о которой они заявляли, напомню, прозвучала так: полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул глава Генштаба.

Он добавил, что, судя по поведению врага, он и в дальнейшем будет концентрировать усилия на тех же направлениях, в частности, Покровском и Добропольском.

Напомним, военное командование РФ впервые открыто признало, что страна-агрессор стремится захватить Купянск и останавливаться на нем не собирается. Этот город нужен противнику как плацдарм для дальнейшего продвижения как в Донецкой, так и в Харьковской области.

Как писал OBOZ.UA, Россия сделала ставку на увеличение количества и точности ударов по ближнему тылу в Украине. К такому выводу аналитики ISW пришли, проанализировав сообщения о попытках россиян усовершенствовать свои беспилотники.

