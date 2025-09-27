Пограничники отразили штурм РФ на Курском направлении. Видео
На Курском направлении украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки российских оккупантов. Недавно очередной вражеский штурм остановили бойцы "Сталевого кордону".
Для ликвидации вражеских сил пограничники применили артиллерию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Подробности боя
По информации ГПСУ, двое российских военных вели стрелковый бой и пытались штурмовать позиции украинских защитников. В результате точного выстрела из артиллерийского орудия враг был уничтожен.
Очередной неудачный штурм россиян на Курском направлении отразили пограничники "Сталевого кордону".
"Госпогранслужба эффективно борется со страной-агрессором и является неотъемлемой частью сил обороны", – отметили в ведомстве.
В целом российская оккупационная армия несет регулярные потери в Курской области. При чем враг уничтожается не только в ближних боях, но и с помощью дальнобойных ударов украинских сил.
Напомним, в ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли точечный удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному на территории Курской области. В результате атаки россияне понесли значительные потери.
Как ранее писал OBOZ.UA, в течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории и еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. Всего были нанесены сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора.
