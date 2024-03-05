Пограничники проверяют мужчин при выезде из Украины через реестр военнообязанных: что известно

С середины февраля украинские пограничники приступили к использованию реестра "Оберег" для противодействия незаконному выезду граждан Украины за границу. За это время они предотвратили 230 попыток пересечения государственной границы с использованием поддельных документов.

Раньше для проверки действительности документов, дающих право военнообязанным выехать за пределы Украины, пограничникам нужно было контактировать с военкоматами, сейчас они могут сделать это в несколько кликов. Подробности сообщили в Министерстве обороны Украины.

За три недели использования сотрудниками Государственной пограничной службы Украины Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" им удалось остановить 230 попыток незаконного пересечения границы по поддельным документам.

"Минобороны вместе с Государственной пограничной службой наладили обмен между базой данных Госпогранслужбы и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволяет выявлять поддельные документы и оперативно проверять информацию о военнообязанных", – заявили в Минобороны.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко назвала подобную цифровизацию "неотвратимой".

"Цифровизация работы с данными ТЦК и СП уже неотвратима. "Оберег" позволяет автоматизировать те процессы, которые раньше зависели от человеческого фактора", – отметила она.

В МО добавили, что ранее для подтверждения действительности документов, дающих право военнообязанным выезжать за пределы Украины, пограничникам приходилось напрямую контактировать с представителями территориальных центров комплектации и социальной поддержки. Сейчас они могут сделать это с помощью реестра "Оберег" онлайн, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

"Пограничники продолжают противодействовать попыткам незаконного пересечения границы как на "зеленом" участке, так и в пунктах пропуска, где нарушители пытаются использовать поддельные документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения. Часть из них – это военно-учетные документы, якобы выданные в территориальных центрах комплектования. Именно поэтому налаживание действенного информационного обмена между реестром "Оберег" и базой данных Госпогранслужбы позволяет инспекторам более эффективно и быстро проводить проверку таких документов", – подчеркнул спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине хотят изменить подход к бронированию от мобилизации. Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, речь идет о введении более справедливых правил, с учетом уровня заработной платы, налоговой нагрузки и влияния на экономику.