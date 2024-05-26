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Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,1 т.
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео

Украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины наносят  потери оккупантам. Часто делают они это с помощью FPV-дронов.

Так, недавно БпЛА пограничников испепелили автомобиль оккупантов и позицию захватчиков на юге. Как это было, в Государственной пограничной службе Украины показали видео.

"Боевые птички" пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксированы удары по позиции и автомобилю, снятые как на камеру самого FPV-дрона, так и беспилотником, фиксировавшим последствия поражения со стороны.

Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео
Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео

Напомним, накануне, 25 мая, потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения РФ превысили полмиллиона оккупантов.

По этому случаю украинские пограничники потроллили российских захватчиков, намекнув, что такими темпами в аду скоро закончатся места.

К троллингу и шуткам по поводу "юбилея" в захватнической войне России присоединились другие подразделения Сил обороны, а также гражданские украинцы.

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