Пограничники разбили позиции окупантов на юге Украины. Видео

Украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины наносят потери оккупантам. Часто делают они это с помощью FPV-дронов.

Так, недавно БпЛА пограничников испепелили автомобиль оккупантов и позицию захватчиков на юге. Как это было, в Государственной пограничной службе Украины показали видео.

"Боевые птички" пограничников поразили авто и позицию оккупантов на Южном направлении", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах зафиксированы удары по позиции и автомобилю, снятые как на камеру самого FPV-дрона, так и беспилотником, фиксировавшим последствия поражения со стороны.

Напомним, накануне, 25 мая, потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения РФ превысили полмиллиона оккупантов.

По этому случаю украинские пограничники потроллили российских захватчиков, намекнув, что такими темпами в аду скоро закончатся места.

К троллингу и шуткам по поводу "юбилея" в захватнической войне России присоединились другие подразделения Сил обороны, а также гражданские украинцы.