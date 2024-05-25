'У меня котлов на вас не хватит!' Украинские пограничники потролили российских захватчиков из-за полумиллионных потерь. Фото

Генеральный штаб ВСУ 25 мая сообщил о "юбилейных" потерях захватчиков на войне в Украине. По последним данным, с начала полномасштабного вторжения россияне в Украине потеряли более 500 тысяч военнослужащих.

Только за минувшие сутки Силам обороны удалось "отминусовать" 1140 российских военнослужащих и 102 единицы техники, среди которых 15 танков, 27 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

"Ад на сегодня насчитывает более 500 тысяч россиян, избравших путь "асвабаждения". Именно этими словами и соответствующим мемом Государственная пограничная служба Украины прокомментировала "юбилейные" потери россиян.

Интересный мем сделали и в спецподразделении ГУР МО Украины "Артан". Как известно, у россиян миллион в обиходе называют лимоном. Именно поэтому спецназовцы из разведки в меме использовали изображение лимона.

"Пол лимона украинцы съели и не скривились. Они, как подуревшие, лезут на наши позиции, падают в окопы, мы их уничтожаем. Они снова лезут, мы их снова уничтожаем - тех, кому удалось добраться поближе. И так непрестанно. Враг кратно превышает нас числом. Враг не считает человеческие жизни. Враг перемалываетсвоих и наемкиках в мясных штурмах. Но их планы разбивают несокрушимые украинские воиныю И 500 тысяч обезвреженных оккупантов тому подтверждение. Охота продолжатеся", - отметила разведка

Также в своем меме изображение лимона использовало министерство внутренних дел.

К шуткам о 500 тысячах "минусов" приобщаются и простые украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении в Донецкой области. Это уже восьмая потеря россиян среди "сушек" за последний месяц.

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