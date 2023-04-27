Пограничники сбили два вражеских дрона в Донецкой области: один "приземлили" в Бахмуте
Украинские пограничники "приземлили" в Донецкой области два вражеских квадрокоптера. Один из них имел функцию сброса боеприпасов.
Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы. Уточняется, что одна из российских "птичек" незапланированно села в посадке в Бахмуте, а вторую бойцы ГНСУ ликвидировали на другом направлении Донбасса.
В ГПСУ отметили, что благодаря результативным действиям украинских бойцов враг потерял "глаза" и еще и возможность нанести удары с воздуха.
Напомним: также за прошедшие сутки воины ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников на Херсонщине. Среди утилизированных аппаратов, в частности, 5 ударных БПЛА "Ланцет" и 1 БПЛА "Мерлин-ВР".
Кроме того, подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Бавовна" накрыла сразу четыре формирования оккупационного войска, в том числе из рядов Черноморского флота РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– по данным Генштаба ВСУ, накануне украинские бойцы "задвохсотили" еще 510 российских захватчиков. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине армия государства-агрессора потеряла уже 188920 солдат и офицеров;
– командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выразил мнение, что Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления. Но недооценивать захватчиков сейчас нельзя.
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