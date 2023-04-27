Пограничники сбили два вражеских дрона в Донецкой области: один 'приземлили' в Бахмуте

Украинские пограничники "приземлили" в Донецкой области два вражеских квадрокоптера. Один из них имел функцию сброса боеприпасов.

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Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы. Уточняется, что одна из российских "птичек" незапланированно села в посадке в Бахмуте, а вторую бойцы ГНСУ ликвидировали на другом направлении Донбасса.

В ГПСУ отметили, что благодаря результативным действиям украинских бойцов враг потерял "глаза" и еще и возможность нанести удары с воздуха.

Напомним: также за прошедшие сутки воины ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников на Херсонщине. Среди утилизированных аппаратов, в частности, 5 ударных БПЛА "Ланцет" и 1 БПЛА "Мерлин-ВР".

Кроме того, подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Бавовна" накрыла сразу четыре формирования оккупационного войска, в том числе из рядов Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, накануне украинские бойцы "задвохсотили" еще 510 российских захватчиков. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине армия государства-агрессора потеряла уже 188920 солдат и офицеров;

– командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выразил мнение, что Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления. Но недооценивать захватчиков сейчас нельзя.

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