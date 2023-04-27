ВСУ ликвидировали за сутки 510 захватчиков, сожгли 16 ББМ и 21 БПЛА врага: данные Генштаба

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 428 суток назад ликвидировали уже 188 920 ее солдат и офицеров. Накануне "задвухсотились" еще ? российских захватчиков.

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Из техники ВС РФ наши воины больше всего уничтожили бронемашин, а количество сбитых вражеских беспилотников достигло уже более 2,4 тыс. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, накануне, кроме личного состава оккупационной армии, было уничтожено 16 боевых бронированных машин (всего 7178), 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5805), 10 артиллерийских систем (2887).

В небе защитники сбили 21 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2461). Также воины сожгли три РСЗО (542), два танка (3694) и одно средство ПВО (293) оккупантов.

Список остальной "демилитаризованной" техники агрессора не изменился: сбиты 911 крылатых ракет, 308 самолетов, 294 вертолета, уничтожены 352 единицы спецтехники.

Известно, что в течение 25 апреля на Донецком направлении армия РФ потеряла около двух рот убитыми и ранеными. Тогда защитники Украины также уничтожили восемь единиц военной техники и вооружение врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины на фронте уничтожили редкую станцию радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" армии РФ. Оккупанты потеряли технику на Запорожском направлении.

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