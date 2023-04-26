У окупантов минус 'Дзюдоист': ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Силы обороны Украины уничтожили на фронте редкую станцию радиоэлектронной борьбы вражеской армии России "Дзюдоист". РЭБ оккупантов превратилась в кучу металла на Запорожском направлении.

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Видео уничтожения техники врага опубликовал на своем канале в Telegram мэр временно захваченного россиянами Мелитополя Иван Федоров. Он обратил внимание на красноречивое название станции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У оккупантов минус "Дзюдоист". Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь", – написал городской голова.

Как известно, российский диктатор Путин, начавший кровавое вторжение в Украину, является поклонником этого вида спорта. Впоследствии это использовалось как часть его тщательно созданного образа "мачо".

Как пишет "Милитарный", это первый задокументированный случай, когда украинские воины уничтожают российскую РЭБ "Дзюдоист". Эта техника применялась подразделением воздушно-десантных войск государства-агрессора. По данным издания, "Дзюдоист" был обнаружен подразделением аэроразведки, которое скорректировало на станцию артиллерию.

Оккупанты потеряли технику вблизи населенного пункта Лимановка в Запорожской области.

МКТК-1А "Дзюдоист" – это мобильный комплекс РЭБ, который используют для радиотехнического контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки.

Эта система может измерять параметры и определять расположение радиоэлектронных средств, ПРО, а также обнаруживать и закрывать технические каналы утечки информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 188,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ потеряли тысячи единиц военной техники.

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