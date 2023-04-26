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У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
4,8 т.
У окупантов минус 'Дзюдоист': ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Силы обороны Украины уничтожили на фронте редкую станцию радиоэлектронной борьбы вражеской армии России "Дзюдоист". РЭБ оккупантов превратилась в кучу металла на Запорожском направлении.

Видео дня

Видео уничтожения техники врага опубликовал на своем канале в Telegram мэр временно захваченного россиянами Мелитополя Иван Федоров. Он обратил внимание на красноречивое название станции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У оккупантов минус "Дзюдоист". Верим, что скоро и кремлевского дзюдоиста ждет такая же участь", – написал городской голова.

У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео
У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Как известно, российский диктатор Путин, начавший кровавое вторжение в Украину, является поклонником этого вида спорта. Впоследствии это использовалось как часть его тщательно созданного образа "мачо".

У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Как пишет "Милитарный", это первый задокументированный случай, когда украинские воины уничтожают российскую РЭБ "Дзюдоист". Эта техника применялась подразделением воздушно-десантных войск государства-агрессора. По данным издания, "Дзюдоист" был обнаружен подразделением аэроразведки, которое скорректировало на станцию артиллерию.

Оккупанты потеряли технику вблизи населенного пункта Лимановка в Запорожской области.

МКТК-1А "Дзюдоист" – это мобильный комплекс РЭБ, который используют для радиотехнического контроля эффективности защиты информации и оценки электромагнитной обстановки.

Эта система может измерять параметры и определять расположение радиоэлектронных средств, ПРО, а также обнаруживать и закрывать технические каналы утечки информации.

У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео
У окупантов минус "Дзюдоист": ВСУ уничтожили на Запорожье вражескую станцию РЭБ с красноречивым названием. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 188,4 тыс. человек убитыми. Также войска РФ потеряли тысячи единиц военной техники.

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