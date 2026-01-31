Пограничники уничтожили РСЗО 'Тип-63' китайского производства на южном направлении. Видео

На юге Украины пилоты дронов Государственной пограничной службы Украины продолжили успешно уничтожать цели противника. В сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны они сожгли РСЗО "Тип-63" российских захватчиков.

Об этом сообщили на сайте ГПСУ. Противник всеми силами пытался замаскировать свою реактивную систему залпового огня, однако ему это не помогло.

Вооружение россиян удалось обнаружить, а затем и поразить благодаря профессиональной и слаженной работе экипажей БПЛА ГПСУ совместно с Силами обороны Украины.

Пограничники показали, как замаскированную цель обнаружили с воздуха и поразили точным ударом. После этого боекомплект начал активно детонировать, что тоже хорошо видно на опубликованных кадрах.

"ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – сказано в сообщении.

Отметим, что "Тип 63" (Type 63) – это реактивная система залпового огня китайского производства.

Пусковая установка по конструкции напоминает обычную артиллерийскую и состоит из пакета направляющих, подъемного и поворотного механизмов, прицельных приспособлений, электротехнического оборудования и легкого лафета.

Пакет направляющих содержит 12 гладкоствольных труб, расположенных в три ряда по четыре ствола в каждом. Он закреплен на верхнем станке лафета, на котором смонтированы также прицельные приспособления, подъемный и поворотный механизмы.

При необходимости пусковая установка может перекатываться на поле боя силами расчета, состоящего из пяти человек.

