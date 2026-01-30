Украинские военные уничтожили машину с оккупантами в центре Мирнограда. Видео

Силы обороны Украины наносят потери противнику в Мирнограде Донецкой области. В самом центре города дроны ДШВ ВСУ уничтожили машину российских оккупантов и уменьшили количество российских военнослужащих.

Удары по этой цели осуществили операторы FPV-дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования. Видео бойцы опубликовали в Telegram 29 января.

Какие потери у врага

"Пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия, пятеро российских военных попытались на скорости заехать в центр города на автомобиле. Несмотря на непогоду, наша аэроразведка обнаружила передвижения противника и передала координаты операторам ударных FPV-дронов", – рассказали защитники.

По машине ударили три беспилотника. Подтверждено:

гибель одного россиянина;

ранение еще четырех;

уничтожение транспортного средства.

"Бойцы 79 ОДШБр продолжают проводить поисково-ударные действия в Мирнограде и его окрестностях, где оперативная ситуация остается сложной.

Оккупанты не оставляют попыток накопления в центральной части города, где продолжаются стрелковые бои. Кроме малых пехотных групп, враг иногда пытается применять легкие транспортные средства для быстрого прорыва вглубь населенного пункта", – сообщили в Десантно-штурмовых войсках.

