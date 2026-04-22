Похищали людей из домов: СБУ и ОГП сообщили о подозрении сотрудникам ФСБ, которые пытали жителей Луганщины

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении сотрудникам российской ФСБ, которые пытали жителей Луганщины в начале полномасштабной войны. Речь идет о двух предателях, которые начали сотрудничать с врагом еще в 2014 году.

Сейчас фигуранты объявлены в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 22 апреля.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистов Валерия Кравченко и Дмитрия Кирдеева, которые проводят репрессии против жителей временно оккупированной Луганской области", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, после захвата областного центра в 2014 году оба фигуранта вступили в подконтрольное российским спецслужбам "МГБ ЛНР". В этом незаконном органе они получили должности "оперуполномоченных", а весной 2022 года были привлечены к проведению облав на участников движения сопротивления в регионе.

Во время таких рейдов Кравченко и Кирдеев вместе с сообщниками похищали людей из собственных домов и грабили их имущество. Задержанных доставляли в застенки псевдоучреждения, где над ними издевались: надевали на голову мешки и били прикладами автоматов и резиновыми дубинками.

"Во время пыток злоумышленники дополнительно применяли к пострадавшим электрический ток. Таким образом соратники рашистов "выбивали признание" из репрессированных в сотрудничестве с Силами обороны Украины", – отмечается в сообщении.

Сейчас обоих коллаборационистов перевели в состав оккупационного "управления ФСБ по ЛНР", где они продолжили осуществлять массовые репрессии против жителей временно захваченного Луганска и окружающих территорий.

Следователи СБУ заочно сообщили Кравченко и Кирдееву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

"Материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти злоумышленников и наказать", – отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении командиру подводной лодки РФ, который атаковал Украину ракетами "Калибр". Речь идет о начальнике боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Алексее Ольховском. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для его розыска.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Александру Чайко. Именно он приказал бомбить село Тетеревское на Киевщине в марте 2022 года.