Пойдет на обмен: суд освободил российского летчика, бомбившего Харьков

Российского оккупанта, пилота Воздушных сил РФ Максима Криштопа, обвиняемого в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освободили из-под стражи. Его передали для обмена военнопленных.

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Об этом говорится в постановлении Дзержинского райсуда Харькова от 6 марта 2023 года. Ходатайство об освобождении российского летчика подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.

В письме Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отмечено, что 3 марта было принято решение о передаче пилота российского бомбардировщика для обмена. Решение было принято на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны приговорили к 12 годам заключения.

На судебное заседание по вопросу освобождения от наказания ни Криштоп, ни адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

До недавнего времени Криштопа содержали в Киевском следственном изоляторе. Ранее он находился в Харьковском СИЗО. Ожидая приговора, оккупант в целом провел в украинских местах лишение свободы почти год.

Отменяя наказание, суд постановил передать россиянина под надзор представителям уполномоченного органа Главного управления разведки Минобороны Украины, который отвечает за обращение с военнопленными, для организации и проведения обмена.

Напомним, что 6 марта 2022 года два российских самолета бомбили Харьковскую радиотелевизионную передающую станцию восемью авиабомбами общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский летчик Максим Криштоп признал свою вину, а также признался, что понимал, что бомбил на Харьковщине жилые дома, а не военные объекты. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая состоялась 11 марта при его участии и еще двух пленных российских военных. Он рассказал, что выполнил три боевых полета с фугасными авиационными бомбами, и в процессе задания понял, что бомбит жилые дома на Харьковщине. Криштоп тогда призвал свое руководство остановить войну и просить прощения у украинского народа.

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