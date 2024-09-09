'Пока нужно подождать': в ФРГ сказали, при каких условиях Шольц позвонит Путину по поводу мирных переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц готов будет позвонить по телефону российскому диктатору тогда, когда тот на самом деле будет настроен на конструктивные переговоры. А пока нужно подождать.

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Такое заявление на брифинге сделал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт. Он добавил, что Берлин находится в постоянном обмене мнениями с Украиной, США, европейскими партнерами и т.д. Однако время, чтобы канцлер Олаф Шольц поговорил напрямую с президентом РФ, пока не наступило.

"Когда придет время, что канцлер решит, что есть смысл позвонить по телефону, он не будет колебаться. Пока нужно подождать", – подчеркнул спикер и добавил, что последний телефонный разговор между двумя политиками состоялся в декабре 2022 года.

Также Гебештрайт напомнил, что мирный процесс идет уже "относительно долго", он был инициирован именно Владимиром Зеленским.

"На Саммите мира в Швейцарии было общее чувство, признание, консенсус, что следующая встреча должна пройти при участии России. Сейчас делается все для созыва второго саммита, хотя я не могу назвать дату. Но во всем мире есть понимание, что эта война должна завершиться как можно скорее, и Украина очень стремится к этому", – сказал официальный представитель правительства ФРГ.

Он подчеркнул, что всем понятно, что мир должен быть справедливым, не мир под диктатом, речь не может идти о том, что Украина должна "выбросить белый флаг" или о том, чтобы об Украине говорили без участия Украины. Речь не идет о том, чтобы предоставить России паузу передохнуть и с новыми силами снова атаковать, как это уже было. Речь не может, идти в принципе, также о заморозке сложившейся ситуации, Россия должна вывести войска.

"Есть одна персона, которая может закончить войну немедленно. Это российский президент, уже 2,5 года ведущий агрессивную войну, которая имеет "гигантскую цену" для самой России, но прежде всего для Украины, а также для тех, кто ее поддерживает", – резюмировал Гебештрайт.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что представители страны-агрессора РФ должны участвовать во втором Саммите мира. По его мнению, пора проводить дискуссии о том, как можно ускорить окончание войны, начатой Россией против Украины.

Кроме того, Россия пока не готова к серьезным переговорам по миру с Украиной, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. С Москвой можно говорить только с позиции силы.

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