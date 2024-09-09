Настал момент для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что представители страны-агрессора РФ должны принимать участие во втором Саммите мира. По его мнению, уже пришло время проводить дискуссии о том, как можно ускорить окончание войны, начатой Россией против Украины.

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Об этом он заявил в интервью ZDF. Глава немецкого правительства призвал все стороны активизировать усилия по достижению мира в Украине.

"Считается, что сейчас тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется возможным сейчас", – подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также заявил, что соглашается с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Россию нужно пригласить принять участие во втором Саммите мира.

"Обязательно будет еще одна мирная конференция и мы с президентом Зеленским согласны, что она также должна быть с участием России", – заверил политик.

Ранее Зеленский не исключил проведение второго Саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендре Моди во время его визита в Украину. Однако для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции.

Также президент отметил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. По его словам, на нем обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без страны-агрессора "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же об этом просили участники первого саммита.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия на данный момент не готова к серьезным переговорам о мире с Украиной, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. С Москвой можно говорить только с позиции силы.

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