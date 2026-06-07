Пока Путин упирается в войну, опасность для него растет с каждым днем: интервью с Курносовой

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором констатировал, что Россия не смогла сломить сопротивление Украины и достичь своих целей в нашей стране, заявил, что продолжение войны может грозить Путину лично, а также призвал к прямым переговорам. Тем не менее, с большой долей вероятности адресат не прочел этого письма – ему пересказали смысл сказанного украинским лидером, упустив самые жесткие формулировки. Ссылаясь на занятость, Путин де-факто взял паузу для оценки реакции Запада на это письмо.

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Что касается личной встречи Путина с Зеленским, то теоретически это возможно, но ее исход зависит от того, осознал ли кремлевский вождь всю тупиковость ситуации, в которой из-за его агрессивной войны оказалась Россия. Тем временем в недрах российских спецслужб может зреть план ликвидации изменника национальных интересов России, который превратил РФ в вассала Китая.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Первый вопрос, который возникает в связи с письмом президента Зеленского Путина – вопрос реакции Кремля и самого Путина. Песков заявил о том, что тот якобы еще не прочел письмо, поскольку был занят. Допускаете ли вы, что Путин просто решил взять паузу, чтобы сформулировать ответ? Или действительно не читал, ведь, как мы понимаем, он получает отнюдь не достоверную информацию о ситуации на фронте. Возможно, ему просто врут, и никакого письма вообще не показывают. Допускаете ли вы такой вариант?

– Я думаю, что на самом деле он письма вообще не читает, ему, условно говоря, их просто пересказывают или просто сообщают, что есть такое письмо. Думаю, что в письме Зеленского есть какие-то формулировки, которые тот же Песков не захочет показывать Путину. Поэтому я думаю, что он уже знает про письмо в пересказе.

Что касается того, почему он берет паузу. Прежде всего, давайте не будем забывать, что сегодня (5 июня, – Ред.) он выступает на Петербургском экономическом форуме, поэтому он скажет там что-то в зависимости от реакции других участников процесса, тех же европейцев, может быть, даже американцев на письмо Зеленского.

– Теперь непосредственно по сути этого письма. Считаете ли вы, что его фактически можно расценивать как ультиматум Путину? Или все же до этого еще не дошло?

– На мой взгляд, его можно расценивать как некое формальное предложение начать переговоры. Почему я и говорю, что письмо, скорее всего, не будут показывать, а будут пересказывать. Именно потому, что оно достаточно жесткое и неприятное для Путина. Поэтому, вероятно, Песков будет излагать основные тезисы письма, а не показывать его целиком.

– Действительно, в письме Зеленского прозвучала тема личной встречи для обсуждения завершения войны на нейтральной территории - в Турции, Швейцарии или в одной из стран арабского мира. По вашим оценкам, это действительно сейчас возможно? Эта опция сейчас доступна?

– Ну, Путин и сам говорил, что он может встретиться с президентом Зеленским в нейтральной стране. Собственно, он это сам озвучил. Другое дело, готов ли он на это, насколько хорошо он осознает всю тупиковость ситуации, в которой оказалась Россия, насколько хорошо он понимает, что Украина только начала и может продолжать. Насколько хорошо он понимает, что России уже не хватает бензина и уже никогда хватать не будет, пока война не прекратится.

Это отдельный вопрос, на который я не знаю ответа. Возможно, он сам еще не понимает, насколько тяжелая ситуация в России сегодня, в первую очередь, с бензином.

Бензин – это важно, потому что это перевозки. Потому что, если бензина не будет, как вообще все будут ездить? Какие-нибудь грузовики, которые поставляют продукты в магазины, они на чем будут ездить? Вроде бы это мелочь, но это мелочь, которая обеспечивает логистику, то есть повседневную жизнь страны. И без этой мелочи не понятно, что дальше. Поэтому это вопрос достаточно серьезный. И, как показывают расчеты экспертов, Россия уже не в состоянии производить столько бензина, сколько ей нужно.

– Еще один аспект этого письма состоит в том, что оно было опубликовано именно тогда, когда Соединенные Штаты фактически дистанцировались от темы войны. Ранее президент Зеленский говорил о том, что Украина фактически стоит в очереди за вниманием США, поскольку первая тема в этой очереди – тема войны в Иране. Таким образом, можно ли рассматривать письмо как тот факт, что Киев фактически берет инициативу в свои руки в вопросе окончания этой войны? Если это действительно так, каким образом на эту инициативу может реагировать Кремль, ведь для него крайне важно выступать в роли того, кто сам является генератором инициатив. Может ли Путин выдвинуть какую-то новую инициативу в противовес украинской инициативе?

– Я бы обратила ваше внимание еще и на то, что премьер-министр Венгрии Мадьяр выступил с инициативой и предложил Будапешт в качестве возможной точки для проведения переговоров. Это уже новое правительство, это то правительство, которое разблокировало кредиты Евросоюза, которое иначе относится и к России, и к Европе, и к украинской войне. Поэтому есть еще люди, которые продвигают эту историю.

Давайте не будем забывать, что в Евросоюзе рассматривается вопрос о том, кто может стать представителем Европы на таких переговорах. Мне кажется, инициатива Европы тоже была бы здесь важна.

Что касается инициатив Путина, то я не случайно говорю про его выступление на Петербургском экономическом форуме. Возможно, какие-то инициативы будут произнесены здесь, но это мы увидим уже сегодня (5 июня, – Ред.) к вечеру.

– Последний вопрос касается той части письма президента Зеленского, которая посвящена непосредственной опасности, которая грозит Путину лично. Как вы оцениваете реальные, объективные опасности для Путина в связи с ситуацией, которая складывается в России?

– Я бы сказала так. Есть такая замечательная поговорка: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны". Да, чем дольше Путин находится у власти, тем худшая ситуация складывается в России вообще, и тем больше людей понимают, что вся проблема сегодняшней России – это лично Путин.

Поэтому то, что может грозить Путину – это далеко не только какие-то дальнобойные ракеты или что-то подобное. Нет, я думаю, что внутри, в том числе, силовых ведомств есть группа людей, которые считают, что Путин сегодня объективно враг России.

В конце концов, именно Путин сделал Россию вассалом Китая, а что это, как не предательство национальных интересов? Поэтому почему бы не допустить, что в недрах спецслужб может созреть операция "Валькирия-2.0" ("Валькирия" - название плана немецкого Сопротивления с целью госпереворота и ликвидации Адольфа Гитлера, – Ред.)? Это вполне возможно.

Поэтому я считаю, что президент Зеленский прав: чем дольше Путин упирается в вопрос войны, тем в большей опасности он оказывается.