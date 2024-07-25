Пока только покрывают потери: эксперт объяснил, как проходит скрытая мобилизация в России. Видео

Мобилизация в России не прекращается, она продолжает проводиться в скрытом формате. Призыв идет каждый месяц – за это время россияне пытаются рекрутировать около 30 тысяч новобранцев на замену тем оккупантам, которых уничтожают наши Силы обороны.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. По его словам, враг хотел бы мобилизовать до конца года около 350 тысяч россиян.

Однако сейчас в РФ еще оценивают, идти ли им на этот шаг. Они учитывают то, что предыдущая волна мобилизации, которая продолжалась в течение 2022-го и частично 2023-го годов, когда они мобилизовали около 400 тысяч человек в свою оккупационную армию, создала огромную нагрузку на государственную машину страны-агрессора.

Жмайло также рассказал, какими путями проводит рекрутинг Россия. По территории РФ, особенно в депрессивных регионах, они привлекают новобранцев социальным пакетом.

Кроме того, оккупанты проводят рекрутинг в свои ряды по всему миру – наемников ищут в Латинской Америке, странах Африки и даже в Индии. Россия заманивает их на войну против Украины, однако нередко оставляет без обещанного денежного вознаграждения.

"Последние кадровые изменения в правительстве Российской Федерации, приход на должность министра обороны Андрея Белоусова, свидетельствуют о том, что они готовятся к долгой затяжной войне. Они ничего не придумали по поводу изменения тактики ведения войны в Украине, они будут пытаться и дальше нас передавливать числом, чтобы еще больше и больше занимать территорий", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают искать способы наращивания вербовки населения на войну против Украины. Уже второй регион РФ объявил о вознаграждении тем россиянам, которые сдадут в военкоматы родственников или друзей.

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