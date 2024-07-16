В России уже второй регион начал платить за вербовку друзей и родственников на войну против Украины: всплыли подробности

В России продолжают искать способы наращивать вербовку населения на войну против Украины. Уже второй регион РФ объявил о вознаграждении для тех россиян, которые сдадут в военкоматы родственников либо друзей.

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Так, в Ярославской области за "голову" обещают по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times, объявленное в России "иноагентом".

По данным издания, о начале выплат по 100 тысяч рублей за каждого человека, приведенного в военкомат, объявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Вознаграждение распространяется на всех, кто привлекает добровольцев в военкоматы или администрации региона для заключения контракта с Минобороны", — отметил заявил чиновник.

При этом "обналичить" вознаграждение за участие в "акции" у сдавших родственников и друзей сразу не получится: деньги вербовщик получит после зачисления новобранца в воинскую часть.

Евраев также заявил, что ранее за каждого приведенного в военкомат "добровольца" в Ярославской области платили по 30 тысяч рублей. На увеличение выплат в регионе пошли после того, как аналогичные выплаты в размере 100 тысяч ввели в Татарстане.

The Moscow Times уточняет, что вербовать полагается россиян старше 18 лет, не очень рады в военкоматах будут лишь осужденным и находящимся под следствием.

"В НАТО отмечали нехватку живой силы у России для продолжения активного наступления в Украине. "Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться вперед для достижения нереалистичных целей", — говорил высокопоставленный чиновник альянса, подчеркивая, что для организации крупного наступления президенту Владимиру Путину придется объявить новую мобилизацию", – добавляет издание.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что в России ищут, как предотвратить выезд из страны потенциальных призывников. Также, чтобы решить вопрос с вербовкой живой силы, Москва загоняет в оккупационные войска "добровольцев" из разных стран и заставляет мигрантов идти на войну против Украины.

При этом на обучение новобранцев время захватчики особо не тратят: мобилизованных готовят к войне менее двух недель.