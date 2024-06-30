В России мобилизованных готовят к войне менее двух недель: блогеры подняли панику

Российские пропагандисты жалуются, что мобилизованные военнослужащие проходят недостаточную подготовку перед отправкой на войну в Украину. Некоторых захватчиков готовят менее 14 дней.

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При этом в большинстве случает между подписанием контракта и прибытием на фронт проходит всего 4-5 дней. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Один из инструкторов "Шторм Z" согласился с оценкой пропагандиста и посетовал на проблемы с общей подготовкой в российской армии. В настоящее время российская армия привлекает все силы, независимо от их официального назначения к операциям на фронте и продолжает в основном использовать массовые пехотные и периодические механизированные атаки для постепенного продвижения.

В ISW отметили, что это решение, вероятно, снизило требования к подготовке большинства новых российских военнослужащих, которых отправляют на войну в Украину. Также эксперты констатировали, что 14 дней недостаточно для формирования даже ограниченного боеспособного личного состава.

При этом в аналитике говорится, что российские войска, вероятно, обеспечивают новому персоналу дополнительную подготовку после развертывания в Украине. Также агрессор пытается предложить лучшую подготовку для избранных элементов армии РФ.

Напомним, страна-террорист Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях.

Ранее сообщалось, что боязнь кремлевского режима объявить новую волну мобилизации привела к тому, что в ВС РФ серьезно усилили давление на срочников, принуждая их к подписанию контракта. Невесело новоиспеченным оккупантам и на фронте: там они уже прочувствовали на себе произвол командиров.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Донецкой области растет количество местных жителей, которые отказываются воевать против Украины. Насильно мобилизованные в ряды российских оккупационных войск дончане бросают позиции и отправляются в бега – не желая становиться военными преступниками.

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