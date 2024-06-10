Убивают за отказ подписать контракт, держат в подвалах как пленных: что происходит в российской армии

Ситуация в армии страны-агрессора обостряется с каждым днем. Боязнь кремлевского режима объявить новую волну мобилизации привела к тому, что в ВС РФ серьезно усилили давление на срочников, принуждая их к подписанию контракта. Не весело новоиспеченным оккупантам и на фронте: там они уже прочувствовали на себе беспредел командиров.

Подробнее о том, что сейчас происходит в российских оккупационных войсках, – в материале OBOZ.UA.

В туалет – под прицелом автомата

Практически каждый день появляется новая информация о том, что творится во "второй армии в мире", как до сих пор любят утверждать российские пропагандисты. На днях не выдержали родственники мобилизованных из Башкирии (в/ч 29601) и записали обращение к Путину и военной прокуратуре, которое облетело соцсети.

Помимо жалоб, что "на штурмы бросают офисных работников", матери и жены оккупантов заявили о "полном беспределе".

"Наших ребят держат как военнопленных в подвалах. Выходить по нужде можно только под прицелом автомата (…) Также приезжают какие-то неизвестные люди и уводят ребят в неизвестном направлении на штурм опорных пунктов. У мобилизованных отобрали личное имущество, документы", – рассказали родственники.

Выжить на фронте – та еще задача, но и выполнения обещаний тоже трудно дождаться. Сейчас массово жалуются на обман оккупанты из подразделения "Шторм Z", которое состоит из подписавших контракт с МО РФ осужденных преступников. Главным аргументов для них было обещание снять судимость, однако с этим возникла проблема.

Например, трое приехавших в Москву оккупантов заявили, что это условие не было выполнено. Обращения за помощью не принесли результата: им заявили, что статус бывших заключенных, служивших в "Шторм Z", до сих пор… не определен.

Также "штормовцев" кидают и с выплатами. Например, в 2023 году заключенный подписал в колонии контракт с минобороны и отправился в "Шторм Z". После ранения на территории Украины в феврале 2024 г. он демобилизовался, но так и не получил никаких выплаты.

"Ни компенсации за ранения, ни губернаторские – ничего. Даже документы до сих пор не могу в военкомате восстановить", – плачется теперь в соцсетях оккупант.

Сейчас у него закончились все сбережения, а помогать ему ни МО РФ, ни чиновники не собираются.

Тем временем для того, чтобы увеличить количество контрактников, в армии РФ стали активно прессовать срочников. Когда не помогают уговоры, в ход идут издевательства – доходит и до убийств.

Один из последних нашумевших ЧП произошло в в/ч 30866 (дислоцируется в Черняховске Калининградской области). Матрос Серик проходил срочную службу в должности старшего механика батальона связи. 10 мая при смене с суточного наряда россиянин отправился в расположение и по пути "покончил жизнь самоубийством, не оставив предсмертной записки". Так было сказано в похоронке, которую прислали матери.

Следователь сообщил женщине, что парень застрелился сам. Однако когда та осматривала тело сына, то нашла не одно, а три огнестрельных ранения в голову.

Серику оставался всего месяц до демобилизации и он очень этого ждал, даже купил билеты домой. При этом когда звонил матери, то рассказывал, что и его, и сослуживцев-срочников принуждают подписывать контракт. Но матрос отказался и это его мать считает причиной убийства.

На фронт гонят даже калек

Отношение российского командования к уже воевавшим и получившим травмы на фронте – не лучше. Очень показательна ситуация произошла с жителем Якутии Максимом Масловым. Его мобилизовали с серьезной травмой таза, которую он получил на работе в 2020 году, а спустя полгода на войне он попал под обстрел. В итоге – раздробленная кость, требуется замена сустава.

Оккупант с трудом передвигается, опираясь на трость. На протяжении девяти месяцев он добивался лечения в главном военном госпитале, ну а командование грозило Маслову уголовным делом и требовало вернуться на фронт. В ответ на присланные медицинские документы разве что пообещали не отправлять на "выполнение задач".

Кидают не только раненных, то есть пострадавших непосредственно в бою, военнослужащих армии РФ, но и тех оккупантов, кто "просто" заболел во время службы. Один из них на днях записал видео, где плакался, что у него спустя время после контузии обнаружили кисту в голове, он практически потерял зрение, а вот операцию сделать не могут. Вернее, бесплатно не хотят делать.

"Мы нашли две клиники в России, которые делают операции, и те – частные. Операция стоит от 120 тысяч в Москве. У меня нет таких денег", – пожаловался оккупант. Потому он сейчас собирает средства.

Зарплаты военного преступника сейчас хватает только на то, чтобы питаться лапшой быстрого приготовления (аналог нашей "Мивины") и покупать минимум необходимых лекарств. Но на это российскому минобороны, конечно же, наплевать – все мужское население РФ для него просто расходный материал. Как любят говорить в России, "бабы еще нарожают".