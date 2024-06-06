На Донбассе оккупанты начали торговать "дезертирами", которые не хотят воевать за Россию: в чем суть "ноу-хау"

На временно оккупированной части Донецкой области растет количество местных жителей, которые отказываются воевать против Украины. Насильно мобилизованные в ряды российских оккупационных войск дончане бросают позиции и отправляются в бега – не желая становиться военными преступниками. И ситуация уже настолько встревожила оккупантов, что они пошли на беспрецедентный шаг: теперь за "голову" таких отказников решили выплачивать деньги.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Начало положено

О первом случае розыска "дезертира" российской оккупационной армии на Донбассе "с гарантированным вознаграждением" стало известно в мае. На улицах города Енакиево появились объявления с данными 35-летнего местного жителя. В листовке утверждается, что он "дезертировал с линии боевого соприкосновения".

"Ведет асоциальный образ жизни (пьянство, употребляет наркотики). Имеет неконтролируемые вспышки агрессии", – добавили ужасов оккупанты.

Но такие пугалки – обычная практика в оккупации для того, чтобы впечатлить местных жителей и побудить их задержать беглеца. Не исключением стал и этот случай. Как сообщил подписчик одного из местных Telegram-каналов, посвященных мобилизации в "ДНР", на самом деле "парень нормальный, жил у нас на поселке, но написали вот такое о нем".

Оккупанты также назвали, сколько готовы заплатить за отказника. "За предоставление достоверной информации о местонахождении дезертира – 10 000 рублей. За помощь в задержании дезертира – 20 000 рублей", – говорится в объявлении. По курсу НБУ это от 4,5 до 9 тысяч гривен.

"Похищения и незаконный розыск жителей "ДНР" вертухаи часто оправдывают необходимостью задерживать "военных преступников" и "наркоманов". Зачем в вооруженные силы России набирают наркоманов, дезертиров и военных преступников, они, как правило, не уточняют", – иронично написал админ местного канала.

Интересно, что в комментариях практически все дончане встали на сторону беглеца: "Парень – герой! Молодец что свалил", "Так можно каждого нормального человека оклеветать", "Стыдно за это... Варварство", "Кому-то деньги дороже совести", "Я, даже если и знаю, где человек, никогда и никому не скажу. Пусть эти твари на передок едут".

Как ищут беглецов

С каждым днем тех жителей оккупированной части Донецкой области, которые наотрез отказываются воевать на стороне россиян, становится больше. Об этом свидетельствуют все новые и новые факты о рейдах "силовиков", которые разыскивают беглецов по их месту регистрации (или последнему известному месту жительства).

Сначала представители так называемой военной полиции приходят домой, общаются с членами семьи отказника и его соседями. После этого родственникам зачастую приходит письмо из военной части, где предлагается "вразумить" отказника.

В одном из таких писем, оказавшихся в распоряжении OBOZ.UA, говорится, что командование готово "проявить снисхождение" и позволить беглецу добровольно вернуться в строй.

По словам наших собеседников в оккупации, бежавшие из армии оккупантов местные жители переходят на нелегальное положение и лишний раз стараются не выходить из дома. Чаще всего прячутся у дальних родственников или у друзей.

"Даже если они имеют пророссийские взгляды, то посещение того же МФЦ (многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. – Ред.), которые пооткрывала Россия на оккупированной части Украины, для них опасно – там посетителей сразу пробивают по базе. Для всех поголовно отказников чреват и поход в больницу – были случаи задержания "дезертиров" в медицинских учреждениях Донецка и Горловки", – поделился наш источник.

Что касается расчета российских оккупантов на стукачей, то он вполне может оправдаться. "Конечно, среди местных жителей есть те, кто не сдаст отказника, но, к сожалению, немало и таких, кто сделает это с радостью. 10 лет оккупации даром не прошли. А тут еще не просто идейная составляющая, но и предлагают деньги. Учитывая, что с работой в "республике" все очень плохо, желающие "заработать" таким образом явно найдутся", – считает собеседник OBOZ.UA в оккупированном Донецке.

Под одним из постов в Telegram о дезертирах жительница Енакиево рассказала о том, что ее брат (которого, судя по всему, насильно мобилизовали оккупанты) провоевал год и сбежал. Однако его сдали соседи. В итоге он сейчас числится без вести пропавшим – то есть с большой долей вероятности был убит.

Во время первой волны мобилизации в "ДНР", когда в ряды оккупационной армии принудительно загоняли и молодых, и пожилых, погибли десятки тысяч абсолютно не готовых (и самое главное – не желающих воевать против ВСУ) местных жителей. В первую очередь именно по этой причине сейчас на оккупированной части Донбасса такое неприятие розыска бежавших с фронта.