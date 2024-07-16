В России ищут, как предотвратить выезд из страны потенциальных призывников: разведка Британии раскрыла подробности

Российское правительство разрабатывает механизм, чтобы предотвратить выезд из страны потенциальных призывников и мобилизованных. Ожидается, что соответствующая система будет готова к осени этого года.

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Об этом сообщает разведка Британии. 11 июля независимое медиа "Медуза" сообщило, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между Министерством обороны и ФСБ.

Эта система позволит передавать подробную информацию о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ, чтобы исключить их выезд из страны. Планируется, что система будет полностью работать до осени 2024 года.

По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, привлекая более 250 тысяч человек для обязательного годового служения.

После объявления частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну. Среди них было много молодых и высокообразованных людей, что оказало большое влияние на рынок труда.

"Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации", – отметили в разведке Британии.

Напомним, российские власти вынуждают мигрантов идти на войну против Украины в рядах армии РФ. Из около 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российские паспорта и не вставших на военный учет, в зону боевых действий Москва отправила уже треть.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время Россия начала вербовать заключённых женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях, говорится в публикации The New York Times.

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