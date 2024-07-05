Россия загоняет в оккупационные войска 'добровольцев' из разных стран: как они воюют в Украине и почему разгорелся скандал

Помимо наемников из Центральной Азии, сегодня в российских оккупационных войсках (РОВ) против Украины воюют жители Непала, Шри-Ланки, Бурунди, Конго и других экзотических стран. Кремль упорно называет всех поголовно добровольцами, однако множество фактов говорят и об ином. А попавшие в плен Сил обороны Украины наемники плачутся, что шокированы тем, как их обманули россияне.

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Как вербуют и заставляют служить в РОВ – в материале OBOZ.UA.

Токсичный паспорт

Ресурсом по восполнению стабильно растущих потерь российских оккупационных войск в Украине стали мигранты из Центральной Азии. Например, в 2022 году только среди таджиков обладателями российского паспорта стали почти 174 тысячи человек. А есть еще Узбекистан и другие страны бывшего СССР, миллионы жителей которых выбрали путь трудовых мигрантов.

В 2023 году власти РФ упростили требования к иностранцам для получения гражданства, однако это не сильно помогло. И в итоге по официальным данным МВД РФ, заявки на получение "аусвайса" подали всего 63,6 тыс. человек (из них были одобрены 55, 4 тыс.). Главной причиной для снижения интереса стала развязанная Кремлем полномасштабная война в Украине и то, что новое гражданство обязывает встать на воинский учет и пройти службу в армии. А это по умолчанию – отправка в Украину.

Российский паспорт давно является токсичным, но теперь для многих и вовсе стал билетом в один конец – тысячи мигрантов уже с этим столкнулись. Еще сильно ударил по тем же таджикам теракт в "Крокус Сити Холле", после которого по всей РФ прокатилась волна антимигрантских акций. Причем первыми стали российские силовики, которым Кремль дал отмашку на рейды и "отлов нелегалов".

Да, часть незаконно находящихся на территории страны-агрессора были депортированы, однако немалое количество тех, кто уже получил российское гражданство, попросту стали свозить в военкоматы. Причем даже на церемонии вручения российских паспортов мигрантам "бонусом" выдавали повестки.

Но самое интересное, что среди тех, кого насильно отправляли на войну, оказались граждане Таджикистана и Узбекистана, которые не обращались за гражданством РФ. Однако это не помешало российским силовикам отправить их в ряды оккупационных войск, так как ни о какой законности речь там в принципе не идет.

Опасная ловушка

Отдельная категория представителей российских оккупационных войск – жители экзотических стран. Например, из Непала и Шри-Ланки, которые далеки от малейшего понимания причин полномасштабной войны, а также того, что происходит на территории Украины.

Количество, например, пропавших на войне ланкийцев сейчас точно не назовет никто – только малая часть родственников наемников обратились к властям, когда окончательно потеряли связь с сыновьями и мужьями.

Дошло уже до того, что в конце июня Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за погибших и раненых граждан страны, участвовавших в "СВО".

В сообщении Министерства иностранных дел Шри-Ланки говорится, что во время встречи с замглавы российского МИД и замминистра обороны РФ делегация ланкийских дипломатов, возглавляемая министром иностранных дел Таракой Баласурией, подняла вопрос "выплат семьям погибших и раненых, а также досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами и выплат вознаграждений".

Реакция России на это привела к скандалу. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что, мол, "ихтамнет". "В российской армии официально не значатся военные Шри-Ланки, мы мобилизацию там не объявляли, никаких соглашений об обмене между странами военными специалистами в природе не существует", – цинично заявил он.

Также российский депутат добавил, что "в данной ситуации нельзя серьезно относиться к претензиям, которые сознательно перекручены и преувеличены". И это несмотря на многочисленные фото- и видеодоказательства. Но, как мы знаем, для страны-агрессора это обычная практика.

А в мае 2024 года Россия еще и значительно активизировало кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины в центральной Африке: в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Вербовкой африканцев занимается специально созданное подразделение российского министерства обороны России. Наемников же, по данным ГУР МО, привлекают стартовой денежной выплатой в размере две тысячи долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также российский паспорт для "освободителя" и членов его семьи.

Конечно же, африканцам никто не объясняет, что их ждет на самом деле, а те в свою очередь рассчитывают вырваться из бедности. Обещанные вербовщиками деньги для жителей той же Уганды – просто космос, так как в этой стране зарплата для низкоквалифицированных работников 100 долларов в месяц – практически предел.

У наемников только одна функция

Темнокожие наемники РОВ были замечены в зоне боевых действий в разных регионах Украины: на Херсонщине, на Донбассе и даже во время недавнего наступления в Харьковской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что считать жителей Непала, Уганды, Шри-Ланки и т.д. хорошими воинами конечно же не стоит.

"Контингент, который повелся на уловки российских вербовщиков, это преимущественно очень бедные, малообразованные люди, которые никогда в жизни не держали в руках оружие и не говорят на английском, не то что на русском. У них одна функция – стать пушечным мясом, которым россияне штурмуют позиции наших военных. А сколько этих наемников умрет – российских командиров нисколько не волнует", – рассказал OBOZ.UA наш собеседник в военной разведке.

По его словам, российские оккупанты даже не забирают тела наемников. Потому что смысла тратить силы и время нет, ведь родственники погибших все равно находятся за тысячи километров. А так – пропал, ну и пропал. А может этого иностранца и вовсе тут не было. Как говорится, нет тела – нет дела.

Из-за жестокого отношения российских командиров и несоответствия ожиданиям много наемников дезертируют – осознав, что их отправили на верную смерть. Например, массово это делают, по данным ГУР, те же непальцы и ланкийцы.

Также иностранные наемники российских оккупационных войск охотно сдаются в плен Силам обороны Украины. Например, граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали на пресс-конференции в Киеве рассказывали, что они не ожидали отправки на передовую, ведь абсолютно не научены воевать и не знают языка. Россияне их уверяли, что "работать будут в логистике, в полевых госпиталях".

По данным OBOZ.UA, не так давно у Сил обороны начались проблемы из-за дефицита на фронте переводчиков с испанского: массово начали сдаваться в плен кубинцы, не владевшие ни одним другим языком.

Если они не успели совершить на территории нашей страны военных преступлений, то в результате переговоров с представителями властей их стран у наемников есть шанс вернуться – конечно же не в Россию, а домой.